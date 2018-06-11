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В Федерации футбола Закарпатья призвали «не нагнетать нездорового ажиотажа», но одновременно планируют выяснить все обстоятельства инцидента и наказать закарпатских футболистов, принявших участие в сепаратистском турнире. Об этом сообщает пресс-служба ФФЗ.

«В последнее время некоторые СМИ распространяют информацию об участии «украинской команды из Закарпатья» в так называемом чемпионате мира для команд непризнанных стран, регионов, меньшинств и территорий. ФФЗ решительно заявляет: ни одна команда, которая участвует в чемпионате или первенстве Закарпатья по футболу среди любительских коллективов, ни команды-участницы районных чемпионатов Закарпатской области, ни отдельные игроки закарпатских команд, которые сейчас функционируют, не принимали и не планировали участия в таких соревнованиях. ФФЗ не имеет никакого отношения к проведению таких соревнований и просит СМИ не нагнетать нездорового ажиотажа вокруг вышеупомянутого чемпионата и команд, принимающих в них участие, и тем более не ассоциировать их с ФФЗ», - говорится в заявлении.

ФФЗ подчеркнула, что руководствуются действующими рекомендациями ФФУ, УЕФА и ФИФА и будет обращаться за разъяснениями в правоохранительные органы и Федерацию футбола Украины относительно возможного наказания футболистов, принимавших участие в подобных сомнительных соревнованиях.

Напомним, ранее украинский волонтер Родион Шовкошитный сообщил об участии футбольной команды из Закарпатья в так называемом чемпионате мира для команд «непризнанных стран, регионов, меньшинств и территорий». 

Куратором команды из Закарпатья на «сепаратистском» турнире является депутат Береговского райсовета Тиберий Фееш.

 
ForUm

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