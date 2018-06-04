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Футбольная команда из Закарпатья принимает участие в Лондоне в так называемом чемпионате мира для команд «непризнанных стран, регионов, меньшинств и территорий». Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский волонтер Родион Шовкошитный.

«Сепаратисты, а также «непризнанные страны, регионы, меньшинства и территории» собрались сейчас в Лондоне и шпиль в ногамьяч на своем чемпионате мира. Украину там представляет одна команда. Нет, не «ДНР». Нет, не «ЛНР». Это «Закарпатье», – написал он.

По словам Шовкошитного, официально украинская команда заявлена ​​на венгерском языке Kárpátalja, что переводится именно как «Закарпатье». «На эмблеме флаги Украины и Венгрии, территория Закарпатской области Украины, медведь и какая-то надпись на венгерском. На предыдущем чемпионате там играли украинцы, сейчас венгры», – отметил он.

«Кстати, рукожопы из «ДНР» и «ЛНР» тоже принимали участие в этом чемпионате, но не прошли квалификацию», – сообщил волонтер.
ForUm

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