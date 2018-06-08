также в разделеОбщество
МИД: Среди пострадавших в Грузии туристов украинцев нет 12
НАПК проверит декларации Мураева, Богуслаева и Шкири 12
Киберполиция закрыла сайт, который показывал «Киборгов» 17
В 2014 году в Украине действовали более 650 пророссийских организаций 16
Еще трое россиян попали в «черный список» Минкульта 24
Суд отказался снять арест с имущества Вышинского 24
В полиции Киевщины почти 10 лет платили зарплату «мертвым душам» 14
ГПУ завела дело на Мураева 28
Заммэра Черкасс подозревают в растрате более 3 миллионов 30
Суд по делу Януковича ушел на перерыв до 21 июня 27
За время голодовки Кольченко потерял 8 килограммов 20
Из-за разрушения Ханского дворца в Крыму завели уголовное дело 51
Аудитор: Для нормального контроля нужно изменить закон о НАБУ 39
Бывший охранник заявил, что Януковича планировали расстрелять и сжечь живьем 115
СМИ: Украинский самолет перехватил в Черном море российский ракетный корабль 794
Что такое Слотокинг? 48
На Киевщине за создание птичьего могильника задержали владельцев агрохолдинга 115
МИД: Жизнь Балуха находится под угрозой 29

Психолог Наталья Холоденко назвала национальную проблему украинцев. 

«Обесценивание – это национальная проблема украинцев. У нас люди не понимают, что одобрить и похвалить – это не плохо, а просто необходимо. И молодежь должна этим интересоваться, обращать внимание, что хорошего происходит, ведь, к сожалению, их родителей мы уже никак не переделаем», - рассказала она в интервью УНИАН.

Холоденко рассказала, что в семейной терапии она объясняет своим клиентам, как важно садиться вечером с ребенком и учить его говорить «спасибо».

«Учить, какими словами это формулировать, благодарить маму, папу, сестер, обсуждать, что вам понравилось друг в друге и в этом дне. Ведь у нас люди не умеют этого делать, только критиковать все профессионалы», - отметила психолог.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

42
Теги