Психолог Наталья Холоденко назвала национальную проблему украинцев.



«Обесценивание – это национальная проблема украинцев. У нас люди не понимают, что одобрить и похвалить – это не плохо, а просто необходимо. И молодежь должна этим интересоваться, обращать внимание, что хорошего происходит, ведь, к сожалению, их родителей мы уже никак не переделаем», - рассказала она в интервью УНИАН.

Холоденко рассказала, что в семейной терапии она объясняет своим клиентам, как важно садиться вечером с ребенком и учить его говорить «спасибо».

«Учить, какими словами это формулировать, благодарить маму, папу, сестер, обсуждать, что вам понравилось друг в друге и в этом дне. Ведь у нас люди не умеют этого делать, только критиковать все профессионалы», - отметила психолог.