Премьер-министр Владимир Гройсман представил коллективу Министерства финансов и. о. министра Оксану Маркарову. Об этом глава правительства сообщил в Twitter.
«Представил коллективу Министерства финансов и.о. министра Оксану Маркарову. Ее накануне единогласно назначили решением правительства. Терпения и выдержки новому руководителю. Впереди много работы», – написал он.
Как ранее сообщал ForUm, 7 июня Верховная Рада Украины постановила уволить Александра Данилюка с должности министра финансов Украины.
Кабинет Министров возложил исполнение обязанностей министра финансов на первого заместителя министра Оксану Маркарову.
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