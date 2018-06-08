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Премьер-министр Владимир Гройсман представил коллективу Министерства финансов и. о. министра Оксану Маркарову. Об этом глава правительства сообщил в Twitter.

«Представил коллективу Министерства финансов и.о. министра Оксану Маркарову. Ее накануне единогласно назначили решением правительства. Терпения и выдержки новому руководителю. Впереди много работы», – написал он.

Как ранее сообщал ForUm, 7 июня Верховная Рада Украины постановила уволить Александра Данилюка с должности министра финансов Украины. 

Кабинет Министров возложил исполнение обязанностей министра финансов на первого заместителя министра Оксану Маркарову. 

 
ForUm

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