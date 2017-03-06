Американские психологи пришли к выводу, что социальные сети усиливают у пользователей чувство одиночества. Речь идет, в том числе о Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, Tumblr и Pinterest, пишет Русская служба ВВС.



Как отмечают специалисты, если человек ежедневно проводит в соцсетях более двух часов, у него удваивается риск развития социальной изоляции.

По данным исследования, идеализированный образ людей на страницах соцсетей может заставить человека чувствовать зависть.

«Мы пока точно не знаем, что происходит раньше – использование соцсетей или ощущение социальной изоляции», - отметила соавтор исследования, профессор Питтсбургского университета Элизабет Миллер.

«Возможно, молодые люди, которые изначально чувствовали социальную изоляцию, обращаются к соцсетям. Или же частое использование соцсетей каким-то образом вызывает чувство изоляции от реального мира», - добавила она.

По данным исследования, чем больше времени человек проводит в интернете, тем меньше времени у него остается для общения в реальном мире.

Как отмечает профессор Питтсбургского университета Брайан Примак, современные технологии во многом усложняют общение, а не упрощают его.

«Хотя на первый взгляд кажется, что соцсети дают возможность заполнить эту социальную пустоту, это исследование говорит о том, что они могут быть не тем решением проблемы, которое люди надеялись получить», - говорит Примак.

В опросе для исследования приняли участие 2 тысячи человек в возрасте от 19 до 32 лет.