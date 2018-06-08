Жизнь украинского активиста Владимира Балуха, который более 80 дней продолжает голодовку в крымском СИЗО, находится под угрозой. Об этом в Twitter написала спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

«Политзаключенный В. Балух голодает более 80-и дней в оккупированном Крыму. Его жизнь находится под угрозой. Требуем его освобождения», – отметила она.

Как ранее сообщал ForUm, в январе 2018 года подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд приговорил украинского активиста Владимира Балуха, обвиняемого в хранении боеприпасов, к трем годам и семи месяцам колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей.

14 марта подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма изменил приговор украинскому активисту. Судья Тимур Сльозко исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов. В связи с этим приговор сократили на два месяца – до 3 лет и 5 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

19 марта Балух в знак протеста на объявленный приговор заявил о начале голодовки.