Кабинет Министров возложил исполнение обязанностей министра финансов Украины на первого заместителя министра Оксану Маркарову, сообщили ForUm’у в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Соответствующее решение было единогласно принято на внеочередном заседании правительства.

К исполнению обязанностей Маркарова приступит завтра, 8 июня.

Как ранее сообщал ForUm, 7 июня Верховная Рада Украины постановила уволить Александра Данилюка с должности министра финансов Украины.

6 июня премьер-министр Владимир Гройсман подписал представление в Верховную Раду на увольнение с должности министра финансов Александра Данилюка. Соответствующее постановление зарегистрировано в Раде. Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендует парламенту поддержать проектпостановления №8433 об увольнении Александра Данилюка с должности министра финансов.

В свою очередь министр Данилюк заявил, что его поставили перед выбором поддержать раздачу денег на проекты депутатов-мажоритарщиков или уйти в отставку.

В БПП заявили, что министр превысил свои обязанности.