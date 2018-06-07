Главной причиной увольнения министра финансов Александра Данилюка является то, что он превысил свои служебные обязанности. Об этом в комментарии журналистам заявил народный депутат фракции «Блока Петра Порошенко», представитель правительства в Верховной Раде Вадим Денисенко, сообщили ForUm’у в пресс-службе политсилы.

«Думаю, ни для кого не секрет, что главная причина увольнения министра финансов Александра Данилюка – превышение им своим служебных обязанностей, когда он написал представителям Большой семерки по поводу того, что якобы ему мешают работать.... Это письмо имело абсолютно ложные моменты, в частности, относительно того, что Минфин теряет право визировать документы в Кабмине, что является абсолютной неправдой», - отметил политик.

Он напомнил, что Данилюк написал это письмо накануне переговоров премьер-министра с представителями ЕС по предоставлению Украине кредита в размере 1 млрд евро.

«Фон переговоров, конечно, был другой после того, как они получили письмо от министра финансов», - подчеркнул Денисенко.

«У него была неделя для извинений, но ничего подобного не произошло. Кроме того, продолжается нагнетание ситуации. Более того – на заявление Данилюка негативно отреагировали рынки и если бы мы сейчас выходили на получение средств, то смогли бы привлечь их гораздо дороже, чем это было раньше. Все это и привело к заявлению об увольнении Александра Данилюка», - резюмировал Денисенко.

Напомним, 6 июня премьер-министр Владимир Гройсман подписал представление в Верховную Раду на увольнение с должности министра финансов Александра Данилюка. Соответствующее постановление зарегистрировано в Раде. Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендует парламенту поддержать проектпостановления №8433 об увольнении Александра Данилюка с должности министра финансов.

В свою очередь министр Данилюк заявил, что его поставили перед выбором поддержать раздачу денег на проекты депутатов-мажоритарщиков или уйти в отставку.