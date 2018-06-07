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Президент России Владимир Путин во время «Прямой линии» в четверг, 7 июня, пожаловался на притеснения неграждан на территории балтийских государств.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос о введении санкций против Латвии в связи с тем, что страна «запрещает учиться на русском языке», передает Европейская правда.

Путин отверг идею введения каких-либо санкций в одностороннем порядке, но вместе с тем возмутился положением, в котором находятся «сотни тысяч неграждан». Как известно, негражданами в странах Балтии являются бывшие граждане СССР, которые так и не получили гражданство Латвии или Эстонии. Неграждане в подавляющем большинстве являются русскоязычными.

«Сложно себе представить, чтобы в современном цивилизованном обществе сотни тысяч людей были объявлены негражданами. Такой категории нет, в международном праве не предусмотрена такая категория... Такая категория придумана балтийскими государствами, чтобы ограничить законные права людей, проживающих на этих территориях», - заявил Путин.

По его словам, российские власти постоянно указывает балтийским государствам на проблемах вокруг статуса неграждан.

«Мы ведем диалог с нашими партнерами в Евросоюзе. Надеюсь, что им, наконец, будет стыдно за то, что они, обращая внимание на нарушения прав человека по периметру ЕС, но позволяют так грубо нарушать права людей, живущих на территории Евросоюза», - сказал Путин.

«Это тот случай, когда в нашем народе говорят: в чужом глазу видят соринку, а в своем бревна не замечают», - добавил президент РФ.

Как сообщалось, президент Латвии Раймонд Вейонис 2 апреля утвердил образовательную реформу, согласно которой школы национальных меньшинств переходят на латышский язык обучения.

МИД России обвинил Латвию в дискриминации русскоязычных из-за реформы образования.

Госдума РФ приняла заявление о недопустимости ликвидации в Латвии школьного образования на языках национальных меньшинств, в котором предлагает ввести против Латвии санкции.
ForUm

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