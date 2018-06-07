Защита народного депутата Украины Надежды Савченко подала административный иск «о признании противоправной бездеятельности субъекта властных полномочий и признании противоправным и отмене решений», ответчиком в котором выступает Верховная Рада.

Об этом сообщила пресс-служба политика.

«Стороной защиты народного депутата Надежды Савченко подан административный иск «о признании противоправной бездеятельности субъекта властных полномочий и признании противоправным и отмене решений. Ответчиком выступает Верховная Рада», - говорится в сообщении.

Савченко обжалует решение о привлечении к ответственности и аресте, «которые позорно, незаконным образом, проголосованы парламентом».

Как сообщал ForUm, 22 марта Савченко сообщили о подозрении и доставили в СБУ.

23 марта Шевченковский райсуд Киева принял решение о взятии ее под стражу до 20 мая без альтернативы внесения залога. Нардеп во время судебного заседания по избранию ей меры пресечения заявила, что начинает голодовку.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Статьи, инкриминируемые Савченко, не предусматривают возможности внесения залога. Ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.