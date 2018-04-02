также в разделеМир
У Трампа подтвердили подготовку встречи с Путиным 31
Первый беспилотник «Почты России» врезался в дом 54
СМИ: Скрипаля могли отравить российской гречкой 122
Эрдоган и Нетаньяху обменялись обвинениями из-за Сектора Газа 42
Американский журнал поместил на обложку Трампа в образе свиньи 73
Дело Скрипаля: Россия поставила ОЗХО 13 вопросов 104
Китайская станция «Тяньгун-1» сгорела в атмосфере 77
Министр обороны Великобритании: Угроза со стороны РФ растет 142
Кемеровскую область возглавил чиновник, который встал на колени после пожара в ТРЦ 86
Новый госсекретарь США официально вступил в должность 103
В Москве арестовали миллиардера из «кремлевского доклада» 180
Губернатор Кемеровской области подал в отставку 76
На берег в США вынесло корабль XVIII века 153
I'm back: Шварценеггер перенес операцию 108
Совбез ООН экстренно собрался из-за обострения в Секторе Газа 65
Ирландские пабы впервые за 90 лет открылись в Страстную пятницу 86
Российское посольство требует доступа к дочери Скрипаля 98
РФ высылает дипломатов нескольких стран 56

Президент Латвии Раймонд Вейонис подписал закон о переводе школ национальных меньшинств на латышский язык обучения, сообщает агентство Sputnik Латвия со ссылкой на пресс-службу канцелярии главы государства.

Среднее образование в Латвии теперь можно будет получить только на государственном языке. Соответствующие поправки внесли в закон об образовании.

«Учеба в средней школе на латышском языке обеспечит равные возможности для всех школьников получить качественное образование и устроить свою жизнь в Латвии, чтобы получать тут высшее образование и работать. Это создаст более сплоченное общество и усилит страну», — говорится в заявлении Вейониса.

Он отметил, что у детей все еще будет возможность изучать на родном языке предметы, связанные с идентичностью и культурой национальных меньшинств. Кроме того, значительная часть предметов в основной и начальной школе будет преподаваться на родном языке.

Предполагается, что перевод начнется 1 сентября 2019 года и завершится 1 сентября 2021-го. Дошкольное обучение будет билингвальным, а в начальной школе с первого по шестой класс будут доступны три модели двуязычного обучения. С седьмого по девятый класс 80 процентов предметов станут преподавать на государственном языке страны, а с десятого по двенадцатый класс обучение будет идти только на латышском языке.

При этом абсолютное большинство школ нацменьшинств — с русским языком обучения, в стране регулярно проходят митинги против их перевода на латышский язык.

В Латвии живут чуть менее двух миллионов человек, из них около сорока процентов — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский. Русский имеет статус иностранного.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

28
Теги