Стали известны новые детали в деле Олега Сенцова, осужденного на 20 лет колонии строгого режима в Российской Федерации. В социальной сети Фейсбук опубликованы новые протоколы допросов Геннадия Афанасьева, дававшего показания против Олега Сенцова и ряда других активистов «Автомайдана» и «Правого сектора».

Геннадий Афанасьев в присутствии своего адвоката дал показания о том, что Олег Сенцов во время поездки в Киев 24 февраля 2014 года принимал участие в поджоге дома лидера КПУ Петра Симоненко в Гореничах.

Сенцов рассказал, как на своем автомобиле перевез зажигательную смесь и членов «Правого сектора» к дому, после чего осуществил поджог. Также Сенцов рассказал, что такие карательные акции являлись системными и осуществлялись совместно представителями «Правого сектора» и Автомайдана.

Также Олег Сенцов рассказал, что вместе со своим другом разрушал памятники на территории АР Крым, организовывал проживание на конспиративных квартирах для представителей незаконных вооруженных формирований.

Олег Сенцов также упомянул, что на свою противоправную деятельность получил от одного из видных политических деятелей Украины Гриценко Анатолия Степановича около 60 000 гривен. Эти денежные средства Сенцов получил через сына Анатолия Гриценко – Алексея, который периодически приезжал в Симферополь.