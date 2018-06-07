также в разделеОбщество
Слишком слаб: Кольченко прекратил голодовку 33
Полиция начала расследовать разгром больницы в Першотравенске 35
Украинская авиакомпания попала под санкции США 33
Совбез ООН принял заявление по ситуации на Донбассе 56
ГПУ: В следкоме РФ создали управление для дискредитации украинских военных 31
ФИФА запретила Чичериной выступать перед болельщиками ЧМ-2018 65
НАБУ обнародовало новый состав Совета общественного контроля 41
Умерла Кира Муратова 81
6 июня. Картина дня 40
На Житомирщине спали лосей, провалившихся в глину 35
Конвоиры запретили передавать Панову открытки ко дню рождения 32
Пожар в Чернобыльской зоне локализовали 30
СБУ подтвердила подлинность «списка 47» 46
«Устрашал жителей Херсонской области»: В РФ будут судить охранника Яроша 58
В ГФС заявили, что найденные у житомирского руководства деньги – их личные 55
Военный фельдшер уничтожил несколько боевиков и предотвратил захват «опорника» 81
Тука: Затопление шахт в ОРДЛО скажется на контролируемых территориях 31
За преследование журналистов в Крыму сообщили о подозрении 8 лицам 55

Стали известны новые детали в деле Олега Сенцова, осужденного на 20 лет колонии строгого режима в Российской Федерации. В социальной сети Фейсбук опубликованы новые протоколы допросов Геннадия Афанасьева, дававшего показания против Олега Сенцова и ряда других активистов «Автомайдана» и «Правого сектора».

Геннадий Афанасьев в присутствии своего адвоката дал показания о том, что Олег Сенцов во время поездки в Киев  24 февраля 2014 года принимал участие в поджоге дома лидера КПУ Петра  Симоненко в Гореничах.

Сенцов рассказал, как на своем автомобиле перевез зажигательную смесь и членов «Правого сектора» к дому, после чего осуществил поджог. Также Сенцов рассказал, что такие карательные акции являлись системными и осуществлялись совместно представителями «Правого сектора» и Автомайдана. 

Также Олег Сенцов рассказал, что вместе со своим другом разрушал памятники на территории АР Крым, организовывал проживание на конспиративных квартирах для представителей незаконных вооруженных формирований.

Олег Сенцов также упомянул, что на свою противоправную деятельность получил от одного из видных политических деятелей Украины Гриценко Анатолия Степановича около 60 000 гривен. Эти денежные средства Сенцов получил через сына Анатолия Гриценко – Алексея, который периодически приезжал в Симферополь.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги