Украинский политзаключенный, кинорежиссер Олег Сенцов, который голодает в российской тюрьме 23 день, написал письмо лидерам стран «Большой семерки».

Фото письма Сенцова лидерам G7 Громадському передала сестра политзаключенного Наталья Каплан.

«Уважаемые господа! Спасибо вам большое за то, что вы и ваши страны делаете для Украины. Нам еще многое предстоит сделать самим и с вашей помощью. Например, победить в этой гибридной войне с нашим врагом. По поводу ситуации с украинскими политзаключенными, я надеюсь, что вы что-то сможете сделать для решения их судеб и не будете сосредотачиваться на одной личности, например, мне. А поможете многим. Удачи вам в вашем нелегком деле! Слава Украине», – говорится в псьме.

Как сообщал ForUm, Олег Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки 14 мая. Он намерен продолжать голодовку даже до фатального конца. Единственным условием прекращения отказа от пищи он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.

Позже к нему присоединились Александр Кольченко и Александр Шумков.

Кроме того, в аннексированном Крыму продолжает объявленное в марте голодание украинский активист Владимир Балух.

25 августа 2015 года в Ростове-на-Дону Сенцов был осужден к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Его обвиняли в организации террористического сообщества и участия в нем, совершении террористического акта, а также по ряду других статей. Своей вины он не признал.

В настоящее время Сенцов находится в колонии города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа России.