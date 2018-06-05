также в разделеОбщество
5 июня. Картина дня 47
Куров о состоянии Сенцова: Бодрый, хорошо держится 12
Нидерланды не возлагают на Украину ответственность за катастрофу MH17 25
В Украину идет существенное похолодание 42
Гройсман призвал не волноваться из-за пожара в Чернобыльской зоне 36
В ОБСЕ раскритиковали ГПУ за «список предателей» 35
Климент: Сенцова обманули, назвав меня «попом из Москвы» 25
СМИ узнали имя куратора команды из Закарпатья на «сепаратистском» турнире 28
Журналисты выясняют, имеет ли бизнесмен Вадатурский и его семья вид на жительство в Швейцарии 82
ВСУ сбили российский беспилотник над Бахмутом 30
Счетная палата: Минздрав неэффективно использовал средства для лечения онкобольных 19
Катастрофа MH17: Минобороны РФ снова поймали на лжи 136
СБУ не передавала СМИ «список 47» 38
Разведка отрицает сотрудничество с организатором покушения на Бабченко 32
Защита Сущенко обжаловала приговор 34
Военные ООС задержали шпиона «МГБ ДНР» 26
Конфискованный за долги по алиментам Ferrari выставили на продажу 27
В МВД наградили правоохранителей за работу во время матча Лиги Чемпионов 25

Украинский политзаключенный, кинорежиссер Олег Сенцов, который голодает в российской тюрьме 23 день, написал письмо лидерам стран «Большой семерки».

Фото письма Сенцова лидерам G7 Громадському передала сестра политзаключенного Наталья Каплан.

«Уважаемые господа! Спасибо вам большое за то, что вы и ваши страны делаете для Украины. Нам еще многое предстоит сделать самим и с вашей помощью. Например, победить в этой гибридной войне с нашим врагом. По поводу ситуации с украинскими политзаключенными, я надеюсь, что вы что-то сможете сделать для решения их судеб и не будете сосредотачиваться на одной личности, например, мне. А поможете многим. Удачи вам в вашем нелегком деле! Слава Украине», – говорится в псьме.

Как сообщал ForUm, Олег Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки 14 мая. Он намерен продолжать голодовку даже до фатального конца. Единственным условием прекращения отказа от пищи он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.

Позже к нему присоединились Александр Кольченко и Александр Шумков.

Кроме того, в аннексированном Крыму продолжает объявленное в марте голодание украинский активист Владимир Балух.

25 августа 2015 года в Ростове-на-Дону Сенцов был осужден к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Его обвиняли в организации террористического сообщества и участия в нем, совершении террористического акта, а также по ряду других статей. Своей вины он не признал.

В настоящее время Сенцов находится в колонии города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа России.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги