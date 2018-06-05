Правительство Нидерландов не возлагает на Украину ответственности за катастрофу с малайзийским «Боингом» в 2014 году над Донбассом.

Об этом заявил глава МИД Нидерландов Стеф Блок, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на издание Volkskrant.

«По мнению правительства, на сегодняшний день не существует юридически убедительных доказательств того, что Украина действовала преступно, когда не закрыла свое воздушное пространство», - говорится в письме Блока депутатам нижней палаты парламента Нидерландов.

Несколько оппозиционных партий, среди которых «Форум за демократию», PVV, CDA и SP ранее выступили за то, чтобы ответственность за катастрофу возложили частично и на Украину, которая не закрыла свое воздушное пространство.

По словам Блока, «отчет Совета безопасности Нидерландов, результаты расследования совместной следственной группы, информация из открытых источников и собственные исследования, в том числе юридические, также не дают никаких оснований готовить об ответственности Украины».

В то же время, по его словам, правительство изучит вопрос о возможной ответственности других стран, если расследование даст для этого основания.

Блок подчеркнул важную роль Украины в расследовании катастрофы.

«Юридическое сотрудничество с Украиной в рамках совместной следственной группы имеет большое значение для эффективности уголовного расследования», - заявил министр.

Напомним, 24 мая участники расследования сообщили, что получили доказательства и пришли к выводу, что самолет рейса МН17 был сбит с использованием самоходной огневой установки зенитно-ракетной системы «Бук» 53 бригады ВС РФ.

Следователи также показали обломки ракеты, которой сбили МН17.

Кроме того, была опубликована видеозапись, на которой реконструирован полный маршрут из России в Украину зенитной ракетной установки «Бук».

Группа Bellingcat пришла к заключению, что самолет рейса МН17 сбили выстрелом из ракетной установки «Бук 332» вооруженных сил РФ.

Минобороны РФ, комментируя выводы ССГ, ранее отвергло все обвинения, заявив, что ни один зенитный ракетный комплекс вооруженных сил РФ никогда не пересекал российско-украинскую границу.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.