Крымский архиепископ УПЦ КП Климент не смог встретиться с украинским режиссером Олегом Сенцовым, который проводит голодовку в российской колонии, так как администрация колонии «ввела в заблуждение» осужденного, представив ему священника, как «попа из Москвы». Об этом Климент рассказал корреспонденту Радио Свобода.

«Олега ввели в заблуждение. К нему вошли и сказали: «К тебе приехали двое: друг Аскольд (российский режиссер Аскольд Куров, - ред.) и поп из Москвы. Ты с кем встретиться хочешь?». Олег выбрал Аскольда. Этим заявлением пытались вчера спекулировать, а ему просто поставили выбор», - пояснил Климент.

По его словам, Сенцов – «высокодуховный человек», а информация о том, что он якобы является атеистом – спекуляция.

«Пусть прекратятся спекуляции на тему, что он атеист, пусть не топчут душу человека, никто не может понять, что в душе человека, когда он борется», - сказал Климент.

По данным издания, 5 июня адвокат Дмитрий Динзе еще раз увидится с Сенцовым, а архиепископ Климент возвращается в Крым.

Накануне Сенцов встретился со своим адвокатом и российским режиссером Аскольдом Куровым, автором фильма «Процесс» о деле Сенцова. Вместе с архиепископом Климентом они приехали в колонию, где удерживают украинского режиссера, в российском Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ России).

По словам адвоката, сотрудники колонии сначала дали понять Сенцову, что он может встретиться либо с режиссером, либо с архиепископом. Кто такой Климент, Сенцов не знал, и отказался от встречи с ним.

Позже Сенцов написал согласие на встречу с Климентом с формулировкой: «неожиданно возникла необходимость в исповеди».

Как сообщал ForUm, Олег Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки 14 мая. Он намерен продолжать голодовку даже до фатального конца. Единственным условием прекращения отказа от пищи он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.

Позже к нему присоединились Александр Кольченко и Александр Шумков.

Кроме того, в аннексированном Крыму продолжает объявленное в марте голодание украинский активист Владимир Балух. Его общественным защитником является архиепископ Климент, именно он убедил Балуха употреблять минимальный набор продуктов (два стакана овсяного киселя, 50-70 граммов сухарей из черного хлеба и чай с медом), который поддерживает «балансирование на нулевой отметке».

25 августа 2015 года в Ростове-на-Дону Сенцов был осужден к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Его обвиняли в организации террористического сообщества и участия в нем, совершении террористического акта, а также по ряду других статей. Своей вины он не признал.

В настоящее время Сенцов находится в колонии города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа России.