Украинский политзаключенный Олег Сенцов согласился встретиться с архиепископом Симферопольским и Крымским Климентом, который прибыл к нему в колонию строгого режима. Об этом сообщила сестра Сенцова Наталья Каплан.

«Итог. Олег все-таки согласился на встречу с Климентом», – написала она в Facebook.

Ранее она сообщила, что Сенцов отказался встречаться с архиепископом Климентом по атеистическим убеждениям.

Как сообщал ForUm, Олег Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки 14 мая. Он намерен продолжать голодовку даже до фатального конца. Единственным условием прекращения отказа от пищи он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.

28 мая в федеральной службе исполнения наказаний РФ сообщили, что Сенцов согласился на поддерживающую терапию во время объявленной им бессрочной голодовки.

25 августа 2015 года в Ростове-на-Дону Сенцов был осужден к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Его обвиняли в организации террористического сообщества и участия в нем, совершении террористического акта, а также по ряду других статей. Своей вины он не признал.

В настоящее время Сенцов находится в колонии города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа России.