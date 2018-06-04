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Сегодня утром в Киеве возле Байкового кладбища неизвестный выстрелил из гранатомета в ритуальное бюро, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

Отмечается, что 4:15 в полицию поступило сообщение от охранника ритуального заведения, который сообщил, что на улице Волжской Голосеевского района столицы он услышал звук, похожий на взрыв.

Как рассказал и.о. начальника Главного управления Национальной полиции Киеве Виктор Нечитайло, на место происшествия немедленно выехали следственно-оперативные группы территориального и Главного управлений полиции, взрывотехники и кинологи. «По указанному адресу правоохранители обнаружили предмет. Сотрудники полиции оцепили территорию, прилегающую к месту совершения преступления. Взрывотехники обезвредили боеприпас, который застрял в стене ритуального бюро. В результате происшествия никто не пострадал», – отметил он.

По окончании осмотра места происшествия сотрудники полиции изъяли вещественные доказательства, которые отправят на экспертное исследование.

Информация о происшествии надлежащим образом зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. За совершение такого правонарушения грозит до семи лет лишения свободы.
ForUm

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