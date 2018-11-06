также в разделеОбщество
В СБУ рассказали, в чем подозревают мать Бережной 8
Запорожского журналиста приговорили к 5 годам условно за сепаратизм 8
Януковича вызвали в суд для последнего слова 18
У НАПК появились вопросы к Богуслаеву 13
Нардеп Паламарчук уволил помощника, который фигурирует в деле Гандзюк 15
Князев раскрыл детали нападения на Гандзюк 40
Рада создала ВСК для расследования нападений на Гандзюк и других активистов 12
СБУ подтвердила обыски у представителей пророссийской организации 34
ЕСПЧ обязал Украину выплатить ромам по €11 тысяч компенсации за погром 42
Дело Гандзюк: Следствие подозревает, что заказчиков было 12 54
Источник: Расследование дела против Омеляна завершено 28
Расследование: 120 нардепов-миллионеров получают компенсацию за жилье 101
НАПК понадобился еще месяц для проверки декларации Омеляна 47
Протест перевозчиков парализовал Тернополь 41
Глав силовых ведомств вызвали в Раду из-за смерти Гандзюк 55
Прокуратура засекретила все решения судов по делу о взрывах под Ичней 26
Декларации СБУ: Верховный суд подтвердил, что НАПК все делает правильно 13
В Кабмине объяснили, как оплачивать коммуналку, если субсидия еще не начислена 224

В Харькове на станции метро «Южный вокзал» сотрудники полиции задержали 59-летнего военнослужащего, перевозившего боеприпасы, сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Житель Запорожской области перевозил в рюкзаке нож кустарного производства, электродетонатор без маркировки, «РПГ-22», 10 запалов «УЗРГМ-2» к гранате «РГД-5», 2 гранаты «РГД-5», 2 гранаты «Ф-1» 2 запала к гранате «Ф-1».

Изъятое направлено на исследование.

Следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы. Место приобретения и цель хранения боеприпасов устанавливается.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги