В Харькове на станции метро «Южный вокзал» сотрудники полиции задержали 59-летнего военнослужащего, перевозившего боеприпасы, сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.
Житель Запорожской области перевозил в рюкзаке нож кустарного производства, электродетонатор без маркировки, «РПГ-22», 10 запалов «УЗРГМ-2» к гранате «РГД-5», 2 гранаты «РГД-5», 2 гранаты «Ф-1» 2 запала к гранате «Ф-1».
Изъятое направлено на исследование.
Следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы. Место приобретения и цель хранения боеприпасов устанавливается.
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