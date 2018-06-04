По оценкам министра финансов Александра Данилюка, Украина сможет договориться об очередном транше Международного валютного фонда.

Об этом она рассказал в интервью «Экономической правде».

«Моя оценка - удастся», - ответил он на вопрос о привлечении транша.

«И мы должны это сделать в июне, потому что без этого мы не сможем привлечь на внешних рынках необходимый финансовый ресурс для финансирования бюджета. Мы планировали еще в первом квартале привлечь более двух млрд долларов. Прожили пять месяцев без этого финансирования, но дальше будет сложнее», - отметил министр.

По его словам, бюджет-2018 формировался на базе того, что Украина будет оставаться в программе МВФ, а закон о антикоррупционном суде должен был принят еще до конца 2017 года. За такой бюджет голосовала Верховная Рада.

«Без МВФ нам значительные расходы придется останавливать», - подчеркнул Данилюк.

«Если нет МВФ - секвестр неизбежен», - подытожил он.

Напомним, Нацбанк допускает ужесточение монетарной политики и введение дополнительных валютных ограничений в случае отсутствия транша от МВФ.