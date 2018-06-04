Порядка 5 тысяч граждан Украины приобрели билеты на Чемпионат мира по футболу-2018, несмотря на опасность поездок в Россию.



Такую информацию озвучила вице-спикер и представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко на согласительном совете парламента, сообщает «Украинская правда».

«Позвольте обратиться ко всем украинцам – тем 5 000 украинцев, о которых говорят, что они якобы купили билеты ехать на Чемпионат мира по футболу. Уважаемые украинцы, 10 раз подумайте над тем, стоит ли ехать в страну-агрессор, где вас могут схватить, задержать – и потом украинские власти будут часто бессильны даже прислать к вам консулов​», – заявила она.

«Не стоит ни гривной, ни рублем поддерживать что-либо, что происходит в России», – добавила Геращенко.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины настойчиво рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Российскую Федерацию для посещения матчей финальной части Чемпионата мира по футболу.