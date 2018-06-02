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В центре Киева собрались участники акции в поддержку незаконно осужденного в Российской Федерации украинского режиссера Олега Сенцова и других политзаключенных, удерживаемых в России, сообщает 112 Украина.

В настоящее время под Стелой Независимости на Майдане собралось несколько сотен человек.

Люди держат в руках плакаты с требованием освободить режиссера, скандируют патриотические слоганы.

Помимо этого, можно было наблюдать театральную постановку: около десятка людей вышли в форме и изображали заключенных. Таким образом они пытались обратить внимание международного сообщества к судьбе таких людей.

Отметим, акция проходит в рамках всемирной акции в поддержку Сенцова. Сегодня к ней, помимо Киева, должны присоединится и другие украинские города. Ранее было подтверждено участие 17 населенных пунктов.

Как сообщал ForUm, Олег Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки 14 мая. Он намерен продолжать голодовку даже до фатального конца. Единственным условием прекращения отказа от пищи он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.

28 мая в федеральной службе исполнения наказаний РФ сообщили, что Сенцов согласился на поддерживающую терапию во время объявленной им бессрочной голодовки.

31 мая украинский политзаключенный Александр Кольченко объявил голодовку с требованием освободить Сенцова.
ForUm

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