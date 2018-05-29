Осужденный в России украинский режиссер, крымчанин Олег Сенцов согласился на поддерживающую терапию во время объявленной им бессрочной голодовки, сообщает пресс-служба федеральной службы исполнения наказаний РФ.



«Сообщаем, что в настоящее время осужденный Сенцов О.Г., отказавшийся от приема пищи, находится под динамическим наблюдением медицинских работников учреждения, где он отбывает наказание. В настоящее время Сенцов О.Г. начал получать поддерживающую терапию, на что дал свое согласие», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на данный момент состояние здоровья Сенцова оценивается как удовлетворительное.

Как сообщал ForUm, Олег Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки 14 мая. Он намерен продолжать голодовку даже до фатального конца. Единственным условием прекращения отказа от пищи он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.