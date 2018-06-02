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В 8:00 2 июня лесной пожар вблизи села Раденск Херсонской области ликвидирован, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

На месте происшествия продолжено дежурство.

К дежурству привлечен 1 пожарный автомобиль и 2 человека личного состава ГУ ГосЧС в Херсонской области, 5 пожарных автомобилей и 10 человек личного состава лесхоза.

Напомним, 27 мая около 13:25 на территории Раденского лесничества (3 и 4 кварталы) произошло возгорание лесной подстилки.  

Утром 28 мая ГосЧС сообщила о локализации пожара, однако к вечеру того же дня площадь пожара возросла до 100 га.

30 мая пожар был локализован.

По информации Херсонского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, лесной пожар вызван поджогами. Отмечается, что выгорело 580 га леса.

 
ForUm

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