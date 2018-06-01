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Правительство Украины не выводило Государственную фискальную службу из подчинения Министерства финансов и не исключало Минфин из состава министерств, с которыми согласовываются проекты решений Кабинета Министров.

Об этом заявила первый заместитель министра финансов Оксана Маркарова в ходе дискуссии в Киевской школе экономики, сообщает УНИАН.

«Ничего у Минфина не забрали, можете не переживать, - ни согласование, ни ГФС», - сказала Маркарова.

По ее словам, на сегодняшний день все полномочия Минфина остаются в силе.

Напомним, 23 мая на заседании Кабмина возникла ссора между Данилюком и Гройсманом. Причиной стало требование главы Минфина назначить ему пятого заместителя. Согласно объяснениям Данилюка, он не может без него нормально работать. 

На это Гройсман предложил министру уволиться, после чего Данилюк покинул зал заседаний. 

Позже Данилюк отправил письмо послам G7, в котором объяснил причины недавних разногласий с премьер-министром. В частности, в письме описывается ситуация с нежеланием Гройсмана назначить замминистра Яну Бугримову.

В свою очередь Гройсман сообщил, что Данилюк извинилсяза письмо послам G7.
ForUm

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