Министр финансов Александр Данилюк написал письмо в G7 с намерением «избежать двусмысленности и манипуляций» в его конфликте с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

Об этом говорится в письме министра финансов к G7, который оказался в распоряжении «Экономической правды».

Данилюк описывает конфликт с премьером и нежелание последнего назначить его заместителем Яну Бугримова.

По его словам, Президент пытался назначить человека, которого лоббировали Кононенко/Южанина, - сначала это был Уманский, позже Воробей. Из-за того, что Данилюк эти кандидатуры на должность не согласовывал, уже 2 года он работает без заместителя.

Данилюк также отметил, что действующая власть мешала реформированию ГФС.

«Он (премьер. – Ред.) также заблокировал назначение постоянного главы ГФС и его заместителей. Вы знаете, что исполняющий обязанности главы очень близок и лоялен к премьер-министру. Он уже больше года находится на посту в противоречии с законом», - отметил Данилюк.

«Для меня неприемлемо, когда назначение на должность моих заместителей должно согласовываться с Президентом или премьер-министром», - отметил он.

Данилюк также отметил, что предложил Гройсману подать в парламент просьбу о его отставке.

Ранее сообщалось, что 23 мая Данилюк на заседании правительства безуспешно пытался добиться назначения своего советника Яны Бугримовой на должность заместителя министра.

Как известно, 23 мая во время заседания Кабмина Данилюк поднял вопрос назначения себе пятого заместителя. На это Гройсман ответил, что не будет этого делать. В ответ Данилюк сказал, что пусть в таком случае на него самого готовят представление на отставку.

В вою очередь премьер-министр заявил, что причиной спора между ним и Данилюком стал не кадровый вопрос.

По мнению Гройсмана, Данилюк просто решил сменить место работы таким непредсказуемым способом, чтобы выглядеть жертвой в этой ситуации.