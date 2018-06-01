Министр финансов Александр Данилюк разослал народным депутатам письмо, в котором призывает немедленно принять закон об антикоррупционном суде и тем самым разблокировать финансирование от МВФ.

Об этом свидетельствует копия письма, которая есть в распоряжении «Украинской правды».

Данилюк просит нардепов «отложить в сторону все существующие политические споры» и «принять решение исторической важности».

«Напоминаю, что утвержденный парламентом государственный бюджет на 2018 год базировался на предположении, что Украина успешно реализует программу сотрудничества с Международным валютным фондом. Это предполагает, в том числе, создание высшего антикоррупционного суда. Критически важным является голосование за закон в согласованной с нашими международными партнерам редакции», - объясняет чиновник.

Он предупреждает, что если Верховная Рада не примет такого решения, страну ожидают «серьезные финансовые и политические последствия».

Данилюк напоминает, что невыполнение программы МВФ лишает Украину возможности получить кредиты на финансирование госбюджета и доверия иностранных инвесторов. И это, по словам министра, на фоне того, что в течение следующих пяти лет Украине необходимо выплатить по внешним долгам более 23 млрд долларов.

«В случае срыва программы расходы бюджета 2018 года должны быть сокращены на сумму около 4 млрд долларов. Для стабилизации ситуации государство будет вынуждено тратить свои золотовалютные резервы, что приведет к девальвации гривни и скачку инфляции», - отмечает он.

Главный финансист страны прогнозирует, что подобный сценарий является угрозой национальной безопасности страны и «отбросит государство в развитии на годы назад».

Как сообщал ForUm, Президент внес в Верховную Раду проект закона об антикоррупционном суде 23 декабря 2017 года.

МВФ, Всемирный банк и Европейский Союз раскритиковали этот законопроект.

25 января во время выступления на «Украинском завтраке» в Давосе, Порошенко заявил, что Украина работает вместе с международными партнерами над законопроектом об антикоррупционном суде.

1 марта Верховная Рада поддержала за основупрезидентский законопроект № 7440 об антикоррупционном суде.