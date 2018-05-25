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Министр финансов Александр Данилюк прокомментировал ссору с премьер-министром Владимиром Гройсманом на заседании Кабинета Министров 23 мая. Об этом он сообщил в эксклюзивном интервью телеканалу 112 Украина

«У нас принципиальная позиция по реформе ГФС. К сожалению, мы не всегда находим общий язык. Это рабочий момент. Когда мне отказали (хотя это полностью мое право формировать мою команду) в назначении заместителя, которого я хочу назначить уже 2 года, у меня сейчас нет заместителя, который отвечает за налоговую сферу. Для нас приоритетом является реформирование ГФС, и я не могу назначить заместителя по этому вопросу... На сегодня я вижу, что мы не работаем как одна эффективная команда. К нам применяются какие-то ниточки со сторон. У нас иногда решения принимаются непрозрачно», - сказал он. 

Кроме того, глава Минфина уверен, что сложившаяся ситуация вскоре разрешится. 

«Меня поддерживают члены правительства. Я уверен, что мы эту ситуацию исправим», - добавил он. 

Напомним, в среду, 23 мая, на заседании Кабинета министров возникла ссора между министром финансов Александром Данилюком и премьер-министром Владимиром Гройсманом. Причиной стало требование главы Минфина назначить ему еще одного заместителя. Согласно объяснениям Данилюка, он не может без него нормально работать. 

На это Гройсман предложил министру уволиться, после чего Данилюк покинул зал заседаний. 

 
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