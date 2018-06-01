также в разделеОбщество
Луценко и Грицак отчитались перед послами о спецоперации с Бабченко 19
Порошенко уволил главу РГА, мешавшего инвесторам 15
Мать экс-регионалки Бережной облили зеленкой 27
Герман назвал заказчиком покушения на Бабченко своего близкого друга 45
Бабченко охраняют сотрудники СБУ 19
У Гройсмана назвали информацию о возможном срыве транша МВФ «мифологией» 19
Желающие получить гражданство будут сдавать экзамен по украинскому 27
СМИ: Демчина, находясь под следствием, купил Range Rover 23
Суд отменил санкции против скандального польского евродепутата 19
Дело Бабченко: СБУ заявила об угрозе безопасности других граждан 37
Прокуратура: Герман не был агентом контрразведки 27
САП завершила расследование дела Труханова 36
В Запорожье ограничили продажу алкоголя 31
Вышинский отказался от украинского гражданства и попросил Путина о помощи 138
ЕСПЧ признал наличие тайных тюрем ЦРУ в Литве и Румынии 24
СМИ узнали об ответственном за теракты в Украине из «фонда Путина» 94
Луценко и Грицак объяснят послам G7 «убийство» Бабченко 55
Боец АТО получил 3 года тюрьмы за дезертирство 62

Киевской местной прокуратурой №7 совместно с сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины и Департаментом безопасности ПАО «Укрзализныця» задержан при получении неправомерной выгоды один из руководителей вокзальной станции Харьков-Пассажирский филиала «Пассажирская компания» и посредник, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Правоохранители установили, что чиновник «Укрзализныци», привлекая сообщника, требовал от учредителя субъекту хозяйствования почти 350 тыс. гривен неправомерной выгоды за решение вопроса о перечислении денежных средств по уже заключенному договору по уборке помещений и прилегающей территории харьковского вокзала.

Оперативники спецслужбы под процессуальным руководством местной прокуратуры задержали злоумышленников в ходе контроля за совершением преступления в помещении вокзальной станции Харьков-Пассажирский после передачи всей суммы неправомерной выгоды.

В настоящее время решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги