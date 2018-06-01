Министр финансов Александр Данилюк извинился за письмо послам G7, в котором он написал о причинах недавних разногласий с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. Об этом Гройсман заявил в интервью 112 Украина.

«Мы с коллегами после заседания правительства в присутствии министра Данилюка обсуждали этот вопрос. Все коллеги считают, что такое письмо было абсолютно неприемлемым, а его реакция была неоправданно эмоциональной. Он извинился за это письмо, сказал о том, что да, он признает, что это его ошибка, что он неправильно сделал. Но тем не менее, знаете, это уже письмо было не от Данилюка, который написал в Европейскую комиссию, это было письмо, которое подрывает доверие к самой Украине, что абсолютно необоснованно», - заявил он.

Напомним, министр финансов Александр Данилюк отправил письмо послам G7, в котором объяснил причины недавних разногласий с премьер-министром. В частности, в письме описывается ситуация с нежеланием Гройсмана назначить замминистра Яну Бугримову.

23 мая на заседании Кабмина возникла ссора между Данилюком и Гройсманом. Причиной стало требование главы Минфина назначить ему пятого заместителя. Согласно объяснениям Данилюка, он не может без него нормально работать.

На это Гройсман предложил министру уволиться, после чего Данилюк покинул зал заседаний.