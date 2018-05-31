Участник АТО Алексей Цимбалюк назвал себя исполнителем «убийства» российского журналиста Аркадия Бабченко.

«СБУ меня не кинула, у меня все хорошо. Пишу с открытым, так сказать, забралом. После обнародования записи получения мной аванса за убийство человека, без изменения моего голоса, шифроваться смысла не вижу», - написал он в Facebook.

Цимбалюк отметил, что никаких интервью в ближайшее время давать не будет в связи с продолжением расследования и подпиской о неразглашении.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в комментарии Украинской правде заявила, что «настоящий исполнитель такого бы в «Фейсбуке» не писал».

«Я не знаю, кто это и никакого поста не видела», - сказала она.

Гитлянская назвала информацию о Цимбалюка фейком, однако позже удалила пост.

Напомним, вечером 29 мая полиция сообщила, что журналиста Аркадия Бабченко убили в Киеве выстрелом в спину.

30 мая глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что Бабченко жив, а его «убийство» было инсценировано.

По данным СБУ, убийство журналиста заказали российские спецслужбы.

Сотрудники спецслужбы задержали организатора покушения. Выполнить задание он предложил своему знакомому – бывшему участнику АТО – за денежное вознаграждение 30 тыс. долларов США.

Грицак отметил, что задержанный планировал устранить 30 человек на территории Украины.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что мужчина, который по планам российских спецслужб должен был убить Бабченко, будет проходить по делу как свидетель.