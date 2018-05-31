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Организатором убийства российского журналиста Аркадия Бабченко оказался Борис Герман.

Об этом сообщила пресс-служба Шевченковского районного суда Киева.

«На рассмотрение в Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Германа Бориса Львовича – подозреваемого по ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, ч.3 ст.258 УК Украины (подозреваемого в организации приготовления к террористическому акту, то есть к применению оружия в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения, по предварительному сговору группой лиц, что привело к гибели человека)», - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 29 мая полиция сообщила, что журналиста Аркадия Бабченко убили в Киеве выстрелом в спину.

30 мая глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что Бабченко жив, а его «убийство» было инсценировано.

По данным СБУ, убийство журналиста заказали российские спецслужбы. 

Сотрудники спецслужбы задержали организатора покушения. 

В международной негосударственной организации «Репортеры без границ» выразили возмущение спецоперацией Службы безопасности с инсценировкой убийства Аркадия Бабченко.
ForUm

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