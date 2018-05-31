также в разделеОбщество
«Убийца» Бабченко раскрыл свою личность: СБУ опровергает 35
Первый день лета принесет в Украину небольшое похолодание 15
«Укрзализныца» предупреждает о возможных проблемах с онлайн-продажей билетов 12
Facebook удалил страницу «Нацкорпуса» 18
Бабченко намерен получить украинское гражданство 15
Организатор «убийства» Бабченко – директор оружейного завода и волонтер 57
Синоптики рассказали, какой будет погода в июне 44
Стерненко пожаловался в полицию на одесских врачей 17
НАПК составило протоколы в отношении чиновников Минфина и ГосЧС 12
Задержанного по делу Бабченко защищает фирма адвоката Ефремова и Крысина 25
Гройсман рассказал, когда узнал о спецоперации по Бабченко 25
Военная прокуратура закрыла дело против бойцов 51 бригады 21
Названа фамилия организатора покушения на Бабченко 184
У нардепа Гончаренко украли 3 велосипеда 27
Порошенко бросился спасать школьника, потерявшего сознание на линейке 365
Собчак: У Сенцова из-за голодовки выпадают зубы 42
Аваков - критикам спецоперации СБУ: Вы хотели, чтобы Бабченко был убит? 30
На Черкасчине заблокировали распространение сепаратистских брошюр 24

Министерство иностранных дел уволило консула Генерального консульства Украины в Гамбурге Василия Марущинца. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

«Дисциплинарной комиссией по рассмотрению дисциплинарных дел Министерства иностранных дел Украины осуществлено дисциплинарное производство в форме служебного расследования, по результатам которого комиссия пришла к выводу, что действия Марущинца расцениваются как нарушение присяги государственного служащего, правил этического поведения государственных служащих, действия, которые вредят авторитету государственной службы», - говорится в сообщении.

Комиссия считает, что действия Марущинца несовместимы с дипломатической деятельностью и принципами государственной службы и предложила применить к нему дисциплинарное взыскание в виде увольнения с должности государственной службы.

Приказ об увольнении подписан 30 мая.

Копию дисциплинарного дела и результатов служебного расследования, резонансные действия которого могут содержать признаки уголовного преступления (разжигание межнациональной розни), будет передано для дальнейшей правовой оценки в правоохранительные органы.  

Напомним, ранее пророссийский блогер Анатолий Шарий заявил, что сотрудник Генерального консульства Украины в Гамбурге Василий Марущинец размещает на своей странице в Facebook антисемитские публикации.

Министерство иностранных дел начало в отношении Марущинца дисциплинарное производство.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

128
Теги