Министерство иностранных дел уволило консула Генерального консульства Украины в Гамбурге Василия Марущинца. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

«Дисциплинарной комиссией по рассмотрению дисциплинарных дел Министерства иностранных дел Украины осуществлено дисциплинарное производство в форме служебного расследования, по результатам которого комиссия пришла к выводу, что действия Марущинца расцениваются как нарушение присяги государственного служащего, правил этического поведения государственных служащих, действия, которые вредят авторитету государственной службы», - говорится в сообщении.

Комиссия считает, что действия Марущинца несовместимы с дипломатической деятельностью и принципами государственной службы и предложила применить к нему дисциплинарное взыскание в виде увольнения с должности государственной службы.

Приказ об увольнении подписан 30 мая.

Копию дисциплинарного дела и результатов служебного расследования, резонансные действия которого могут содержать признаки уголовного преступления (разжигание межнациональной розни), будет передано для дальнейшей правовой оценки в правоохранительные органы.

Напомним, ранее пророссийский блогер Анатолий Шарий заявил, что сотрудник Генерального консульства Украины в Гамбурге Василий Марущинец размещает на своей странице в Facebook антисемитские публикации.

Министерство иностранных дел начало в отношении Марущинца дисциплинарное производство.