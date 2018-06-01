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Европейский суд сегодня постановил аннулировать санкции, введенные Европарламентом против депутата Януша Корвина-Микке в связи с рядом его резких комментариев.

Как сообщается в постановлении, несмотря на приоритет права на свободу выражения мнения, правила, установленные для парламента, позволяют наказывать депутатов, если их комментарии «представляют серьезную угрозу для общества - такие как подстрекательство к насилию или расовой ненависти», передает 112 Украина.

Что касается высказываний Корвина-Микке, суд пришел к выводу, что высказанные им комментарии не привели к «какому-либо расстройству на сессиях». Аргументы о том, что он подрывает репутацию Европарламента, были отклонены.

По итогам разбирательства суд постановил аннулировать парламентские санкции – в частности, штраф за унизительные комментарии о мигрантах, и более позднее отстранение от работы в Европарламенте на год за заявление о том, что женщины должны зарабатывать меньше мужчин, «потому что они слабее, меньше и глупее».

«Несмотря на особенно шокирующий характер комментариев г-на Корвина-Микке, в отсутствие беспорядков или нарушений работы Парламента соответствующие положения Правил процедуры Парламента не оправдывают того, что депутат наказывается за замечания, сделанные в ходе выполнения своих обязанностей», - говорится в документе.

Одновременно с этим суд отказал в удовлетворении требований Корвина-Микке о выплате ему компенсации.

Корвин-Микке отличился в том числе и украинофобными высказываниями: он заявлял, что именно Украина – главный враг Польши, «имеющий территориальные претензии», а Россия - единственный союзник. В декабре 2015 года он посетил оккупированный Крым, из-за чего СБУ запретила ему въезд на территорию Украины.
ForUm

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