Президент Петр Порошенко заявляет, что Украина должна иметь свою поместную церковь, независимую от церквей других стран, особенно от церкви страны-агрессора. Об этом он заявил во время VII Национального молитвенного завтрака, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Церковь должна быть отделена от государства, но, в первую очередь - от соседнего государства, страны-агрессора, которой мы не должны дать права работать пятой колонной, потому что это наша с вами ответственность за Украину, которую мы любим больше всего», - отметил он.

Основанием для этого Порошенко назвал и агрессию России против Украины. «Единственное, что нарушило наш внутренний мир - это российская агрессия. Грубо нарушая международное право, подло аннексировав незаконно Крым, напала на востоке нашей страны», - констатировал Президент и выразил благодарность всем представителям церквей, которые ежедневно помогают в молитве за армию, за Украину и в решении огромного количества социальных проблем, порожденных войной.

«Я подчеркиваю, что у нас, я уверен и молюсь об этом, когда будет единая поместная Украинская православная церковь - у нас не будет любимой церкви государства. У нас все церкви будут равны перед законом. И церковь будет отделена от государства. И мы сохраним конфессиональные права каждого гражданина избирать свой путь к Богу», – подчеркнул Глава государства.

Глава государства выразил мнение, что с каждым молитвенным завтраком Украина становится ближе к Богу и современная Украина «как воздух потребует единой поместной Православной украинской церкви».

«Каждый из нас понимает - без церкви нет государства. Без церкви нет нации. И церковь – абсолютно важный атрибут суверенной, независимой Украины. И именно поэтому мы так молимся и боремся за церковь», - сказал Президент, выразив убеждение, что решение о предоставлении Украине томоса будет принято.

«Шесть месяцев назад никто в этом зале представить не мог, что мы так близко подойдем к томосу - его святейшество и патриарх константинопольский и синод славянского патриархата наконец должен принять решение о предоставлении томоса относительно поместной церкви большой европейской 45-миллионной нации - нации украинцев», - сказал Порошенко.

«Я абсолютно убежден, что с нами воля Божия, с нами помощь Божья. И с нашей борьбой, с нашей общей молитвой украинский народ должен, он заслужил это, он заплатил за это очень высокую цену, получить томос от вселенского патриарха и очень ответственно создать то, чего мы были лишены более трехсот лет. Триста лет мечтала наша нация получить свою церковь и завершить создание независимого, суверенного, фантастического, европейского государства Украина», - добавил Президент.

Напомним, 17 апреля Порошенко призвал нардепов поддержать обращение к Вселенскому патриарху Варфоломею І о предоставлении украинской церкви томоса об автокефалии. Он отмечает, что создание единой поместной православной церкви не помешает свободе вероисповедания в Украине.

18 апреля Президент принял от предстоятелей православных церквей Украины обращение для передачи Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской церкви томоса об автокефалии с подписями всех архиереев, которые поддержали это решение.

19 апреля Верховная Рада поддержала соответствующее обращение Президента к Вселенскому патриарху Варфоломею.

22 апреля Вселенский Патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.