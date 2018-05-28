Лесной пожар возле села Раденск Алешковского района Херсонской области локализован на площади 25 га, сообщает пресс-служба ГосЧС.
К тушению пожара привлечены 28 ед. тех. и 85 человек.
На месте происшествия работает оперативная группа Главного управления ДСНС в Херсонской области.
Для проведения воздушной разведки и тушения пожара привлечены вертолет Ми-8 МО Украины.
Напомним, 27 мая около 13:25 на территории Раденского лесничества (3 и 4 кварталы) произошло возгорание лесной подстилки.
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