На территории Раденского лесничества Алешковского района продолжается тушение низового пожара на площади около 100 га в 16, 19, 20, 23 и 24 кварталах, сообщает пресс-служба ГосЧС.

«Верхового пожара не наблюдается, угрозы населенным пунктам нет», - говорится в сообщении.

Организована расстановка сил и средств на четырех оперативных участках для тушения пожара и создания минерализованных полос с целью недопущения распространения огня.

Авиацией осуществлено 12 сбросов воды (51 тонна воды), а именно: на вертолете МІ-8 МО Украины 7 сбросов (14 тонны воды) и самолетами АН-32П ГосЧС 5 сбросов (37 тонн).

На помощь направлены 27 человек личного состава и 10 ед. техники повышенной проходимости ГУ ДСНС Запорожской и Николаевской областей, дополнительно приведены в готовность подразделения спасателей Днепропетровской и Кировоградской областей в количестве 40 человек личного состава и 10 ед. техники повышенной проходимости.

К ликвидации пожара привлечены 138 чел. и 47 ед. техники, в том числе 3 ед. авиационной техники (от ГосЧС – 2 самолета АН-32П, от Минобороны – вертолет МІ-8), от лесного хозяйства 56 чел. и 26 ед. техники, из них 3 трактора.

Напомним, 27 мая около 13:25 на территории Раденского лесничества (3 и 4 кварталы) произошло возгорание лесной подстилки.

Сегодня утром ГосЧС сообщила о локализации пожара.