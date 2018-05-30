По состоянию на 13:00 на территории Олешковского лесоохотничьего хозяйства в Херсонской области во время воздушной разведки признаков горения не обнаружено, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что угрозы населенным пунктам нет. Организовано дежурство сил и средств.

Всего в ликвидации пожара привлечены 325 человек и 94 единицы техники, из них от ГосЧС 173 человек и 43 единиц техники, в том числе 4 единицы авиационной техники (от ГосЧС - 3 самолета Ан-32П, от Минобороны - вертолет Ми-8), от лесного хозяйства 90 человек и 42 единиц техники, от Минобороны 55 человек и 1 единица техники.

Авиацией осуществлено 114 сбросов воды (479,5 тонн воды).

Напомним, 27 мая около 13:25 на территории Олешковского района Херсонской области произошло возгорание лесной подстилки.

Утром 28 мая ГосЧС сообщила о локализации пожара, однако к вечеру того же дня площадь пожара возросла до 100 га.

По информации Херсонского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, лесной пожар вызван поджогами. Отмечается, что выгорело 580 га леса.