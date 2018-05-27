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В 3-м и 4-м кварталах Раденского лесничества Алешковского района возник пожар.

По данным ГосЧС, информация о возгорании поступила сегодня в 13:25.

На место происшествия срочно были направлены пожарно-спасательные подразделения. По состоянию на 16:30 площадь лесного пожара составляет 20 га, из которых 1,5 га верхового.

На ликвидацию пожара привлечено 11 единиц техники и 50 спасателей областной ГосЧС, 14 единиц техники и 35 работников лесной охраны.
ForUm

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