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Полиция изъяла 9-мм гильзы с места убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом журналистам сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Киева Андрей Крищенко, передают Українські Новини.

«Изъяты гильзы 9 мм»,- сказал он.

Крищенко не уточнил, принадлежат ли гильзы патронам от пистолета Макарова.

Других деталей он не сообщил.

Как сообщал ForUmжурналиста Аркадия Бабченко убили вечером 29 мая в Киеве. 

Журналисту несколько раз выстрелили в спину на лестничной площадке, когда он возвращался домой из магазина. 
Украинская полиция расследует дело об умышленном убийстве. Рассматривается несколько версий произошедшего. Среди них — действия российских спецслужб.

МВД опубликовало фоторобот подозреваемого.  
ForUm

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