Полиция изъяла 9-мм гильзы с места убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.
Об этом журналистам сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Киева Андрей Крищенко, передают Українські Новини.
«Изъяты гильзы 9 мм»,- сказал он.
Крищенко не уточнил, принадлежат ли гильзы патронам от пистолета Макарова.
Других деталей он не сообщил.
Как сообщал ForUm, журналиста Аркадия Бабченко убили вечером 29 мая в Киеве.
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