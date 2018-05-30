Сотрудники полиции расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 29 мая около 23:50 на въезде в город Хмельницкий. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

По предварительным данным, 38-летний местный житель, управляя автомобилем Nissan Leaf, не учел дорожной обстановки, съехал на обочину и столкнулся с прицепом автомобиля «КамАЗ» под управлением 39-летнего жителя Красилов, который остановился на обочине дороги для ремонта.

В результате ДТП двое пассажиров автомобиля Nissan, жители Хмельницкого 1985 и 1986 г.р., погибли на месте происшествия. Водитель Nissan и четверо пассажиров, среди которых 30-летняя женщина и трое детей 2007-2009 годов рождения, получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы в Хмельницкую областную больницу. Один ребенок находится в очень тяжелом состоянии.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 10 лет и права управления транспортными средствами на срок до 3-х лет. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства ДТП. В суд направлены ходатайства о назначении ряда экспертиз, в том числе на состояние алкогольного опьянения.

Водитель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. На данный момент установлено, что он является должностным лицом мэрии Хмельницкого, которой также принадлежит легковой автомобиль, причастный к ДТП.