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Полиция рассматривает две версии убийства в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, передает Громадське.

«Рассматривают две версии, это профессиональная деятельность и гражданская позиция», - сказал Крищенко.

По его словам, полицию вызвала женщина, которая находилась в квартире, когда в Бабченко стреляли.

Она находится сейчас в шоковом состоянии, поэтому правоохранители не могут воспроизвести событий. С женщиной общаются врачи.

Как сообщал ForUmжурналиста Аркадия Бабченко убили вечером 29 мая в Киеве выстрелом в спину. Аркадий Бабченко – российский журналист, блогер. Открыто критиковал путинский режим. После начала преследований в России переехал жить Прагу, потом – в Украину.

Служил на Северном Кавказе, участвовал в первой и второй чеченских войнах. После окончания службы занялся журналистикой.

 
ForUm

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