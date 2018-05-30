Полиция рассматривает две версии убийства в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, передает Громадське.

«Рассматривают две версии, это профессиональная деятельность и гражданская позиция», - сказал Крищенко.

По его словам, полицию вызвала женщина, которая находилась в квартире, когда в Бабченко стреляли.

Она находится сейчас в шоковом состоянии, поэтому правоохранители не могут воспроизвести событий. С женщиной общаются врачи.

Как сообщал ForUm, журналиста Аркадия Бабченко убили вечером 29 мая в Киеве выстрелом в спину. Аркадий Бабченко – российский журналист, блогер. Открыто критиковал путинский режим. После начала преследований в России переехал жить Прагу, потом – в Украину.

Служил на Северном Кавказе, участвовал в первой и второй чеченских войнах. После окончания службы занялся журналистикой.