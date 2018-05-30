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Правоохранители составили фоторобот человека, вероятного причастного к убийству журналиста Аркадия Бабченко, и просят граждан сообщить всю известную им информацию относительно этого лица.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Днепровского управления столичной полиции. Полицейские проводят все необходимые действия, чтобы выяснить обстоятельства этого события, в частности – опрашивают граждан с целью установления возможных свидетелей.

По факту гибели журналиста открыто уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал ForUm, вечером 29 мая в Киеве выстрелом в спину убили журналиста Аркадия Бабченко. 
ForUm

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