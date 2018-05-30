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Альпари Банк (Киев) 25 мая освободил от выполнения обязанностей председателя наблюдательного совета Владимира Ланового, назначив вместо него экс-президента Виктора Ющенко.

Об этом говорится в сообщении финучреждения в системе раскрытия информации НКЦБФР, передают Українські Новини.

Лановой являлся главой набсовета банка с декабря 2017 года.

Ющенко назначен сроком на один год.

Ранее он являлся председателем наблюдательного совета Национального педагогического университета имени Драгоманова, председателем наблюдательного совета Черкасского национального университета имени Богдана Хмельницкого.

Ющенко был Президентом Украины с 23 января 2005 года по 25 февраля 2010 года.
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