Киевская прокуратура сообщила о подозрении 24-летнему гражданину Грузии, который на почве внезапно возникшего конфликта нанес 64-летнему киевлянину черепно-мозговую травму. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 296 УК Украины, то есть в грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождавшееся особой дерзостью (хулиганстве), совершенном группой лиц», - говорится в сообщении.

По ходатайству прокуратуры подозреваемому избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, 25 мая на территории торгового центра «Bazar» пожилой мужчина отреагировал на пренебрежительное отношение работница к женщине и сделал ему замечание. Вместо извинений, 24-летний молодой человек вместе с неустановленными лицами подошел вплотную к пенсионеру и ударил его кулаком в лицо, нанеся последнему закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

На следующий день, 26 мая, несколько десятков агрессивно настроенных молодых людей повредили торговую точку продавца.

В результате конфликта пострадали трое правоохранителей.