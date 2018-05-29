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Сегодня, 29 мая, согласно решению Генеральной Ассамблеи ООН отмечается Международный день миротворца.

Как сообщили ForUm’у в департаменте коммуникации МВД Украины, 44 миротворца МВД принимают участие в международных операциях

Среди них 31 сотрудник Национальной полиции и 13 военнослужащих Нацгвардии.

Они принимают участие в миротворческих миссиях ООН и ОБСЕ, в частности на Кипре, в Косово, Южном Судане и Демократической Республике Конго.
ForUm

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