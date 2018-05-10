Следующие переговоры в «нормандском формате» могут состояться в Париже. Об этом по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил Президент Петр Порошенко, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы Украинского государства.

По его словам, сегодня стороны обсудили «дорожную карту» имплементации Минских договоренностей и привлечения миротворцев ООН на оккупированную часть Донбасса.

«Это была первая встреча в трехстороннем формате после выборов в Германии и после выборов в России. Мы тщательно обсудили наши возможные шаги, «дорожную карту» имплементации Минских договоренностей, обязательно с использованием элемента миротворцев», - сообщил Порошенко.

«Подчеркиваю, что практика показывает, что компонент безопасности Минских договоренностей невозможно выполнить без полноценной миротворческой миссии на оккупированном украинском Донбассе», - подчеркнул Президент.

Глава государства отметил: «Я хотел бы поблагодарить, что и канцлер Германии, и президент Франции поддержали эту позицию Украины. Так же как это сделали и наши американские партнеры».

По его словам, ожидается визит специального посланника президента США по Украине Курта Волкера. «Мы четко подчеркиваем, что россияне должны поддержать проект резолюции, где была бы четко имплементирована «дорожная карта» с учетом Минских договоренностей и с учетом миротворцев. И это должно быть включено в решение Совета безопасности ООН. Это для нас абсолютно ключевая позиция», - подчеркнул Президент.

Глава государства также отметил, что во время встречи с лидерами Германии и Франции обсуждался гуманитарный компонент, включая вопрос заложников, содержащихся на оккупированной территории, включая украинских военнослужащих и политических заключенных, незаконно удерживаемых в России. По словам Порошенко, были четко названы фамилии пленников.

«Это особенно важно, потому что мы знаем, что 18 и 23 (мая. - Ред.) состоятся встречи с Путиным у Ангелы Меркель и у Эммануэля Макрона. Мы четко согласовали и скоординировали те шаги, ту повестку дня, которые мы должны сделать для того, чтобы в ближайшее время провести заседание «нормандского формата». Наиболее вероятно, что это должно произойти в Париже. И мы ждем, чтобы качественно подготовить повестку дня для того, чтобы обеспечить эффективные переговоры в указанном формате», - сказал Президент.

Напомним, 10 апреля на встрече в Берлине Порошенко и Меркель высказались за достижение перемирия на Донбассе с помощью миссии миротворцев Организации Объединенных Наций.