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Томос о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви уже написан, сообщил в эфире 5 канала архимандрит Кирилл (Сергей Говорун).

Он отметил, что автором томоса является один из лучших греческих канонистов.

«Томос уже готов. Томос об автокефалии УПЦ уже написан. Писал мой учитель в Афинском университете, где я учился. Это один из лучших канонистов в православном мире. Он гениальный канонист! Тексты канонические, которые он пишет, совершенны», - заявил архимандрит Кирилл, в миру – научный сотрудник Колумбийского университета в США.

Напомним, 17 апреля Порошенко призвал нардепов поддержать обращение к Вселенскому патриарху Варфоломею І о предоставлении украинской церкви томоса об автокефалии. Он отмечает, что создание единой поместной православной церкви не помешает свободе вероисповедания в Украине.

18 апреля Президент принял от предстоятелей православных церквей Украины обращение для передачи Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской церкви томоса об автокефалии с подписями всех архиереев, которые поддержали это решение.

19 апреля Верховная Рада поддержала соответствующее обращение Президента к Вселенскому патриарху Варфоломею.

22 апреля Вселенский Патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.

 

 
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