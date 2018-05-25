Россия не поставляла в Украину ни одной новой зенитной ракеты для комплексов «Бук» с момента распада СССР. Об этом говорится в официальном заявлении минобороны РФ, распространенном в пятницу, передает ТАСС.

«В то же время с момента прекращения существования СССР в 1991 году и последовавшего раздела военного имущества в Украину, получившую в собственность около 20 дивизионов ЗРК «Бук», не было поставлено ни одной новой зенитной ракеты», - говорится в сообщении.

В ведомстве также заявили, что ракета комплекса «Бук», фрагмент которой показала на пресс-конференции Совместная следственная группа (ССГ), не могла принадлежать ВС РФ, так все ракеты этого года выпуска утилизированы в 2011 году. «Одним из аргументов следователей о якобы возможной причастности вооруженных сил РФ к трагедии является продемонстрированная на пресс-конференции уцелевшая обшивка двигателя зенитной ракеты комплекса «Бук», - сообщили в министерстве. При этом отмечается, что о дате и месте обнаружения двигателя или лицах, передавших его следственной комиссии, выступавшие предпочли умолчать.

«Нанесенный на двигатель ракеты серийный номер однозначно указывает, что данный агрегат был произведен в 1986 году в Советском Союзе», - сообщили в министерстве. При этом в ведомстве уточнили, что гарантийный срок эксплуатации зенитных ракет данного типа составляет 15 лет, предприятие-изготовитель может продлить предельный срок еще на пять лет, но не более двух раз.

«После 25 лет эксплуатации все без исключения ракеты комплексов «Бук» подлежат списанию и утилизации. Дальнейшее использование данных изделий прежде всего из-за небезопасности пороховых зарядов двигателей несет прямую угрозу жизни для военнослужащих», - продолжили в военном ведомстве.

В минобороны РФ заявили, что предельным сроком эксплуатации ракеты, двигатель от которой продемонстрировали 24 мая, был 2011 год.

ССГ, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, 24 мая опубликовала промежуточные результаты своего расследования по крушению малайзийского Boeing в 2014 году.

Напомним, 24 мая участники расследования сообщили, что получили доказательства и пришли к выводу, что самолет рейса МН17 был сбит с использованием самоходной огневой установки зенитно-ракетной системы «БУК» 53 бригады ВС РФ.

Следователи также показали обломки ракеты, которой сбили МН17.

Кроме того, была опубликована видеозапись, на которой реконструирован полный маршрут из России в Украину зенитной ракетной установки «Бук»

Группа Bellingcat пришла к заключению, что самолет рейса МН17 сбили выстрелом из ракетной установки «Бук 332» вооруженных сил РФ.

Минобороны РФ, комментируя выводы ССГ, ранее отвергло все обвинения, заявив, что ни один зенитный ракетный комплекс вооруженных сил РФ никогда не пересекал российско-украинскую границу.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.