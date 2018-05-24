Сын Владимира Тюрина Дмитрий подал в Печерский райсуд иск о защите чести и достоинства к ГПУ. Он требует опровержения информации о его причастности к убийству бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Об этом сообщили на пресс-конференции его адвокаты Николай Руйте и Сергей Козий, сообщает Укринформ.

«Заявляем, что информация, публично распространенная Генпрокуратурой, не соответствует действительности и вредит чести, достоинству и деловой репутации нашего клиента. Мы заявляем, что Дмитрий Тюрин не имеет никакого отношения к данному преступлению», - сказал адвокат Руйте.

Он рассказал, что 9 октября 2017 года во время брифинга в Генпрокуратуре относительно расследования убийства Вороненкова был упомянут Дмитрий Тюрин в качестве посредника преступной группы. В частности, генпрокурор тогда заявил, что Дмитрий Тюрин 20 марта 2017 года привез часть средств и встретился с Юрием Василенко – руководителем преступной группы. Также генпрокурор утверждал, что следствие установило факт их нахождения в одном месте и их контакт после прилета Тюрина в Украину.

В то же время защитники заявляют, что он прибыл в Киев, имея целью встретиться с бывшим генпрокурором Святославом Пискуном и его супругой, чтобы обсудить покупку их дома в Крыму. Перед своим визитом Дмитрий Тюрин общался с риэлтером, который занимается продажей дома бывшего генпрокурора.

Адвокаты утверждают, что установили поминутно места пребывания Дмитрия Тюрина в Киеве, где он пробыл около суток, и передали эту информацию украинским правоохранителям, которые приобщили их к материалам расследования относительно убийства Вороненкова.

Также, отметил адвокат Руйте, на запросы стороны защиты в правоохранительные органы Украины – Службу безопасности и прокуратуру города Киева им пришли ответы, что Дмитрий Тюрин не имеет статуса подозреваемого по уголовному делу относительно убийства Вороненкова.

Адвокаты утверждают, что озвученная генпрокурором Юрием Луценко информация о причастности Дмитрия Тюрина к этому убийству вредит его репутации бизнесмена, а убытки от этого увеличиваются ежедневно.

Поэтому в мае текущего года адвокаты обратились с иском в Печерский райсуд. Первое заседание по этому делу назначено на 2 июля текущего года, сообщил адвокат Козий.

Напомним, 23 марта 2017 Вороненкова убили в центре Киева. В результате перестрелки также были ранены его охранник и сам нападавший, который позже скончался от ранений.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко объявил о раскрытии убийства: по версии следствия, заказчиком преступления выступил бывший гражданский муж вдовы политика Марии Максаковой россиянин Владимир Тюрин.

Национальная полиция объявила Тюрина во всеукраинский розыск, также суд выдал разрешение на его задержание.

В Россию был направлен запрос об экстрадиции Тюрина.

В марте текущего года Нацполиция направила в Интерпол документы для объявления в розыск «вора в законе» Тюрина.

Также прокуратура объявила о подозрении в организации и совершении этого убийства гражданам Украины Юрию Василенко и Ярославу Левенцу. Оба сейчас находятся в розыске.