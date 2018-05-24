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Глава правительства Великобритании Тереза Мэй планирует обратиться к ЕС с просьбой продлить переходный период Brexit до 2023 года. Таким образом правительство пытается избежать установления жесткой границы с Ирландией, передает The Times.

По информации издания, британская сторона предложит организовать еще один транзитный период для разрешения вопросов таможни и торговли. Начать его планируется сразу после завершения уже согласованного - в конце 2020 года, передает 112 Украина.

«Великобритания попросит о том, чтобы с 2021 по как минимум 2023 год был согласован период для введения таможенного и законодательного регулирования, чтобы избежать необходимости введения проверок и создания инфраструктуры на границе», - сообщает издание.

Несмотря на то, что официального заявления пока не было, у плана Мэй уже есть противники как среди поддерживающих Brexit консерваторов в самой Великобритании, так и среди переговорщиков от Евросоюза.

Ранее отложить выход страны из ЕС предложил и парламент Великобритании.

Напомним, 29 марта 2017 Великобритания начала процесс выхода из ЕС.

В ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9%) высказалось пользу выхода страны из состава ЕС.

Twitter признал участие российских троллей в кампании за Brexit.

 
ForUm

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